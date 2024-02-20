巴人政府財困恐倒台 美擬援手

斯特勒

【本報綜合報道】美國傳媒周日引述美方官員報道，巴勒斯坦自治政府向美國發出警告，表示手上資金即將耗盡，將影響美方推動加薩地帶戰後計劃。美方正在尋求繞過國內法例提供資金，以免巴勒斯坦自治政府因財困倒台。

報道指出，美國官員警告最快本月底，巴勒斯坦自治政府就不夠錢支薪和提供基本服務，屆時將喪失治理約旦河西岸地區的能力，亦不能夠一如美方所希望，治理戰後的加薩地帶和實施改革。美國2018年推出《泰勒福斯法案》，禁止直接資助巴勒斯坦自治政府，直至巴方不再資助恐怖主義罪犯為止。拜登政府目前研究繞過法例，推動盟國向巴勒斯坦自治政府提供更多援助。

或與哈馬斯聯手 巴勒斯坦自治政府總理什塔耶表示，自治政府已經準備好與回教激進組織哈馬斯團結，如果哈馬斯願意加入並合作，將是一件正面的事；又表示所有巴勒斯坦派系都接獲俄羅斯邀請，將到莫斯科舉行會談，他將會了解哈馬斯會否應邀出席。

挪威政府周日表示，同意幫忙轉移以色列對巴勒斯坦自治政府凍結的稅款，旨在防止巴勒斯坦自治政府財政崩潰，讓其支付工資並提供學校和醫療保健等必要服務。挪威首相斯特勒表示，這對促進地區穩定及巴勒斯坦自治政府在其人民間擁有合法性至關重要。