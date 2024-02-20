遭美5度強攻 也門叛軍無人潛航器出動

手段趨多樣化 紅海局勢更危 美國上周六連續第5天打擊也門叛軍並首次對付無人潛航器（UUV），顯示青年運動襲擊紅海地區商船的手段愈趨多樣化，能夠從陸地、空中、水面、水下利用導彈及無人系統施襲。同日再有船艦在曼德海峽受襲，船員棄船逃生。

軍艦商船面臨威脅增 美國中央司令部周日通報，也門薩那時間上周六下午3時至晚上8時，美方部隊成功執行5次自我防衞的打擊行動，對付位於青年運動在也門根據地的3枚反艦巡航導彈、一艘無人潛航器、一艘無人水面艦艇，並稱這是紅海地區自去年10月23日陷入戰火以來，首次發現青年運動使用無人潛航器。通報強調，上述目標對美國海軍艦艇及商船構成迫在眉睫的威脅，打擊行動保護航行自由，營造更安全航行的國際海域。

自上周二開始，美國中央司令部每天對青年運動採取打擊行動，至今對付目標包括反艦巡航導彈、無人機、無人潛航器、無人水面艦艇、自殺式無人水面艦艇。青年運動使用無人潛航器有迹可尋，美國中央司令部上周四通報，美國海岸防衞隊巡邏艦今年1月28日在阿拉伯海截查一艘可疑船舶，結果發現逾200份源自伊朗的先進常規武器，包括無人潛航器及無人水面艦艇零件，準備運往青年運動在也門根據地。

專家估計或伊朗提供 外國知名潛艇軍事專家薩頓（H I Sutton）指出，伊朗擁有數款不同設計的自主潛航器（AUV），並很大機會向青年運動提供單向攻擊無人潛航器（OWA-AUV）。它的外表如同魚雷，雖然體積相對較小，但可以對水面艦艇造成重大損害。這款屬於自殺式的無人潛航器主要對付靜止目標，例如港口及拋錨停泊的船艦，但可以當作魚雷之用攻擊正在航行的船艦，估計利用電子光學、紅外線觀察甚至線導作為導向。

曼德海峽爆炸 英船受損 與此同時，英國海事貿易行動組織周日及周一發出通報，第一份通報指出曼德海峽一艘船艦上報爆炸近距離發生，艦身受損但全員安全；第二份通報提到軍事當局匯報曼德海峽一艘拋錨停泊的船艦，船員棄船但眾人安全。青年運動針對第一份通報承認責任，宣稱涉事船艦出現災難性的損毀並有可能沉沒，但確保船員安全離開。

美國傳媒報道，涉事船艦是Rubymar號，原定航程由阿聯酋前往保加利亞，並表示它是一艘英國登記、黎巴嫩使用的貨船。

根據截至周一的網上實時船舶動態數據，Rubymar號懸掛伯利茲國旗，大約19小時前在曼德海峽南部出入口的亞丁灣海域。本報綜合報道

美國海岸防衞隊在可疑船舶發現無人潛航器零件（圓圈示）。 美國近期打擊也門叛軍行動 單向攻擊無人潛航器主要對付拋錨停泊的船艦。 伊朗單向攻擊無人潛航器的外表如同魚雷。