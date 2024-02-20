中石油前高層情婦風波 女方直播回應遭封禁

【本報綜合報道】中國石油集團工程旗下子公司寰球工程項目管理（北京）有限公司前高層胡繼勇，去年被拍到在四川成都與情婦董思槿親密牽手逛街，雙雙被免職。近日網傳董思槿在短片平台開直播，稱覺得走過那段至暗時刻，家人的陪伴非常重要。惟直播間其後被封禁，其帳號也因違反平台相關規定被封禁。

董思槿被稱為「石油姐」，網傳截圖顯示，其帳號暱稱為「Grace槿（評論必看）」。該博主周日開直播，有網民問她是否董思槿本人，她回應稱「真的是我，是本人啊」。對於有人質問她「心理素質怎麼提高」，她透露自己是獨生女，本來跟家長有隔閡，比較叛逆，但經歷去年風波後，感到家人的溫暖非常重要。

疑屬董思槿的微博帳號內容被不少網民截圖轉發，當中的炫富內容受到關注，但其後已被清空。貼文中展示出新居、鑽戒、珠寶首飾和名錶等，以及高端時尚百貨北京SKP的積分兌換截圖，當中顯示積分逾240萬，有指可兌換售價逾4萬元人民幣（約4.4萬港元）的名錶。