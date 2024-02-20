南方正回暖 遭寒風打斷

中東部天氣巨變 部分降溫達20℃ 內地中央氣象台昨日指受寒潮影響，昨日至周四中東部大部將自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫，日平均或最低氣溫普遍下降8至12℃；東北地區中東部、華北南部及貴州等地氣溫將下降12至18℃，其中，東北地區東部及湖南、貴州東部等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。本周五前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

中央氣象台此前指出，要特別注意的是，在本輪寒流影響中東部之前，南方大部地區的氣溫仍在快速回升；然而預計昨日起至周四，中東部地區將發生冷暖巨變，東北地區、華北南部、江漢、江南、西南地區東部、華南北部等地降溫達12至16℃，貴州南部、湖南南部局地降溫可達20℃以上。山西、河南、山東、湖北等地的部分地區最高氣溫可跌至歷史同期最低。

受寒流天氣影響，在周五前後，最低氣溫0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。

南部地區氣溫下周三後回升 全國大部分地區平均氣溫較常年同期偏低，其中陝西、華北、黃淮、江淮、江漢、江南西部等地偏低4至6℃；預計這種低溫狀態會持續至下周一前後，南部地區則要到下周三後才會有所回升。

與此同時，預計今日至周四是中東部大範圍雨雪冰凍天氣影響最嚴重的時段。陝西東南部、山西東部、河南中南部、山東南部及東部等地有暴雪，山東東南部局地有大暴雪（20至25毫米）；新增積雪深度5至12厘米，局部地區15厘米以上；江淮、江南、華南西北部等地有大雨到暴雨，江西北部局部暴雨（100至120毫米）。今日至下周日，湖北、湖南、貴州、河南、山東南部、江蘇北部、安徽北部等地有大規模凍雨或冰粒，預計凍雨影響面積達57萬平方公里，凍雨最強時段在今明兩天，湖南、貴州、湖北等地凍雨會持續3至5天。

大範圍雨雪 影響春運返程 氣象專家提醒，本輪寒流及大規模雨雪低溫冰凍天氣致災風險高，對春運返程及農業生產影響較大。特別是湖北、湖南、貴州等地凍雨持續時間較長，需做好交通緊急管理工作。南部地區將經歷冷暖劇烈轉換，本月底前會持續低溫狀態，提醒民眾要注意添衣保暖，自暖氣用戶要注意用火用電用氣安全，老人小孩及體質較弱人群需注意防範心腦血管和呼吸道等疾病。本報綜合報道