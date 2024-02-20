湖南漢放煙花捱炸 頭骨折右眼失明

【本報綜合報道】湖南省永州市東安縣一名男子本月9日大年三十晚燃放煙花時，被煙花炸到頭部和臉部，導致腦挫傷、頭部多處骨折、右眼創傷性失明。他的兒子上周六表示，父親至今仍在醫院深切治療部治療，未脫離危險期。

58歲鄧姓傷者的兒子於年三十購買11個禮花彈，每個30元（人民幣‧下同，約33港元）。二人接連放了4個均正常，燃點後約20至30秒後才爆發。當父親點到第5個禮花彈時，煙花便立即爆發，他隨即受傷倒地。醫院診斷證明書顯示，父親出現創傷性蜘蛛網膜下腔出血、顱骨及顏面骨骨折、右眶骨骨折、右眼損傷等多處損傷，至今尚未度過危險期。

燃點即爆炸 留醫10日仍危殆 兒子表示，父親的救治費至今已花費至少8萬元（約8.8萬港元），但販賣禮花彈的蔣姓男子未墊付分毫。兒子已聯絡縣應急管理局，局方人員已取走未燒的禮花彈。蔣男則表示，他並非專門售賣和生產煙火，禮花彈是從他人處購得，因為與事主認識才以同等價錢轉售給對方。蔣男續指，此前已到公安局完成筆錄。