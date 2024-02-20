開封市煙花射人群 擊中男童後腦斷魂

家人報警促追查兇手 今年春節對於河南省開封市男童樂樂（化名）一家人來說，過得尤為沉重。原因是樂樂於上周一經過行人路時遭煙花炸傷後腦，經搶救5日無效身亡。家人質疑有人將煙花射向人群導致這次事故，已報警追查兇手。

網紅橋多人施放 造成塞車 樂樂的二姑姐周日向內媒還原事情經過稱，上周一晚上8時許，樂樂一家五口從老家開車回縣城，路過事發地開封市尉氏縣一處網紅橋附近。當時現場很多人放煙花，一度造成塞車。樂樂想拿壓歲錢給妹妹買食物，於是由爸爸帶着落車。兩人一前一後走在行人路上，突然人群中射出一支煙花，擊中樂樂的後腦勺並爆炸。樂樂的父親聽到爆炸聲回頭一看，兒子已倒地昏迷，現場有大攤血漬。

耗逾20萬元 搶救5日不治 樂樂之後被送到醫院，接受了3次手術，醫生兩次寫下病危通知書，到上周六下午5時許，樂樂最終未能救回來。樂樂的二姑姐表示，炸到樂樂的煙花應該是叫「狼嚎火箭」之類，肯定要向天燃放，卻不知為何會射向人群。二姑姐又稱，為搶救姪兒，家人花掉從親戚湊來的20多萬元人民幣（約22萬港元）。現在樂樂一家人非常傷心，只希望警方能盡快找到兇手。家屬日前在短片平台發影片，希望找到事件目擊證人。內媒周日上午致電尉氏縣公安局，工作人員表示不接受採訪，尉氏縣委宣傳部電話則無人接聽。本報綜合報道