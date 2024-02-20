CIA稱加強對華諜戰 中方斥霸凌

【本報綜合報道】美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯近日撰文，表示該局投入更多資源用於對中國的情報收集、分析和行動，過去兩年工作預算倍增，正在招聘培訓更多會講中文的僱員，要把對抗中國拓展到CIA的每個角落。中國國家安全部周日發文批評，美國近年一面發動情報戰、不遺餘力加強對華開展間諜活動竊密，一面又惡人先告狀，這是典型只許州官放火，不許百姓點燈的霸凌行徑。

中國國家安全部批評，CIA近年在加大對華情報工作的同時，還攻擊抹黑，背後栽贓陷害，利用境外媒體帶節奏、造輿論，炮製中國修訂《反間諜法》泛化國家安全、惡化營商環境、任意羈押外國人、強制收集企業數據等虛假敍事和荒謬論調。為以正視聽、增信釋疑，中國立法機關、執法部門公開發表多篇官方解讀文章，介紹《反間諜法》修訂背景、主要內容和實踐要求。

文章強調，各國都有合理的國家安全關切，但是一國的安全不能夠建立在他國的不安全之上。既然CIA三番四次宣稱要重建在華情報網、加大對華情報竊密，中方只能夠堅決拿起法律武器嚴密防範、嚴厲打擊，才能夠真正為在華投資興業的企業和人員提供健康穩定、安全放心的工作生活環境。

另批評FBI妄指中方網攻 另一方面，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷周日在德國出席慕尼黑安全會議時，聲稱中國對美國關鍵基礎設施的網絡攻擊規模是前所未有。中國外交部發言人毛寧昨指出，美方在缺乏有效證據下妄下結論，對中國無端指摘抹黑，又稱公然把他國關鍵基礎設施列為網絡攻擊合法目標的是美國網絡軍司令部，呼籲美方停止在全球網絡竊密攻擊，停止利用網絡安全問題抹黑他國。

伯恩斯