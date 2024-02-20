往來兩岸春節旅客達4.3萬人次 增7.6倍

福建客渡運亦有增長

今年春運啟動以來，福建海事部門對4條兩岸小三通航線制訂「一線一策」保障方案，實行船舶進口岸電子申報審批，全天候接受船舶進出港申報，提高船舶營運效率；並提前對所有參與營運的客運船舶開展安全檢查，確保船舶適航、船員適任。與此同時，福建沿海80條客渡運航線、170艘客渡船投入營運，共發航1.47萬班次、運送旅客211.2萬人次，與去年春節假期同期相比分別上升123%和63.4%。