常態化巡廈金 大陸4海警船現身

越界漁船事故 兩生還者將回家 發生越界中國大陸漁船拒檢翻覆兩死事故後，中國大陸海警局表明將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，昨日早上有執法船舶現身該海域，其中一艘長92米，台灣關注對岸出動大型執法船護漁的動機。中國大陸國台辦昨日表示，福建泉州市紅十字會等派人陪同漁民家屬今日到金門，接回兩名生還者並善後。

中國港口網船舶追蹤資訊顯示，昨日早上有隸屬中國大陸海警的執法船舶在廈金海域出沒，圍繞金門北方、南方、東南方海域航行。資訊顯示，上述總共4艘執法船大小差異頗大，最小的一艘長15米，最大的一艘長近百米。中午過後，僅剩最小的一艘執法船隻留在金門東北部海域，其餘執法船隻均已經遠離。中國大陸海警據報已經裝備70多艘3,000噸級以上艦艇，不少艦艇採用與解放軍海軍艦艇相同標準。

金門警告漁民勿越界 中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，上周三台灣有關方面粗暴對待中國大陸漁船導致漁民遇難惡性事件發生後，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬到金門。朱鳳蓮強調，台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

與此同時，台灣金門區漁會昨日對金門漁民發出3項宣導資訊，警告漁民勿越界作業。公告指出，兩岸正在處於敏感時刻，呼籲漁民切勿越界作業及從事違規行為，以保障自身安全。若遇海事糾紛或中國大陸公務船截查，漁民可以通報漁會電台或撥打台灣海巡署電話。

金門地區昨日早上出現濃霧，金門區漁會表示，已經在漁民聯繫群組通知眾人出海作業務必注意安全，遇到任何狀況要隨時回報，尤其進入復國墩跟金烈水道海域，與中國大陸海域多有重疊部分的漁區，更要格外小心。

解放軍14機艦現台海 兩岸局勢因越界漁船致命事故而變得緊張，台灣國防部昨日公布，截至當天上午6時的24小時內，共偵獲解放軍軍機7架次、軍艦7艘次在台海周邊活動。台海周邊海空域動態圖顯示，周日在台海活動的解放軍軍機中，其中一架輔戰機在中午前後逾越海峽中線的延伸線，進入台灣西南空域，最近距離鵝鑾鼻約143海里。本報綜合報道

涉事中國大陸漁船拒檢翻覆。 大陸海警船廈金水域巡航圖