兩岸國際

Q版獅龍麵塑添喜氣

獅龍造型十分可愛。 獅龍造型十分可愛。
獅龍造型十分可愛。
中國山東淄博市的女子李爽從小熱愛捏麵塑，為此學習8年時間，製作出上百款國風作品。農曆新年前夕，李爽先捏製出一頭醒獅，在其頭部添加龍角，並將龍鱗逐片黏在身體上，最後用8天完成了長30厘米、高20厘米的可愛版獅龍，寓意喜氣洋洋。李爽計劃今年創作龍生九子系列作品，傳承傳統技藝，用國風作品讓非遺活起來。
李爽小心地黏上龍鱗片。李爽小心地黏上龍鱗片。
李爽小心地黏上龍鱗片。
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