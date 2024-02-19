醫學掃描薄板龍化石 解進化謎團

【本報綜合報道】澳洲昆士蘭省2022年10月出土該國首個薄板龍完整頭部和身體化石，古生物學家如今正在使用醫學影像技術、X光電腦斷層掃描來觀察化石的下顎內部情況，以解開這一生活在一億年前白堊紀時期的巨型海洋生物的謎團，有助填補該物種的進化空白。

可了解頜骨內部 觀察牙齒 這塊薄板龍完整頭骨化石綽號「小王子」（Little Prince），源於女子普林斯（Cassandra Prince）在自家牛場發現該化石。湯斯維爾熱帶昆士蘭博物館古生物學高級館長克努森（Espen Knutsen）介紹，醫學影像技術通常用於患有嚴重內傷或疾病的患者，但現在透過X光電腦斷層掃描，可以看到小王子化石頜骨內部，看看牙齒替換了幾代，可以幫助填補該物種進化的空白。

克努森另稱他們還想研究小王子牙齒的化學成分，了解薄板龍是否曾進出澳洲這一古代內海。當研究人員掌握愈來愈多化石的細節和數據，便可還原薄板龍在不同年齡階段的外觀。