春假後話別爹娘 滿車特產載離鄉

農曆新年假期結束，中國內地民眾自昨日起返回工作崗位，紛紛在網上分享帶回家的特產，亦有人分享拜年趣事。其中有網民的車尾箱裝滿了家人準備的食物或日用品，從各種土特產到活雞鴨，琳琅滿目，充滿着父母對子女的愛意和關懷。

化名李先生的網民表示，日前從家鄉浙江金華返回杭州工作，回程時車尾箱裝滿母親製作的臘腸、餛飩、糯米藕等多種食物，甚至裝滿車內座位，母親更為其岳父準備了燒酒，以感謝對方照顧其孫兒。另有返回遼寧省過年的網民小曾表示，父母在其車尾箱堆滿數大袋大米及麵粉，形容分量足夠他一家三口食一整年。

10句鐘車程 公雞頻啼叫 更有網民表示，不僅準備大量家鄉的特產、自家種植蔬菜等，家人更準備了3隻活雞跟隨她從廣東韶關返回浙江台州，期間10多個小時的駕駛旅程，公雞還一直啼叫，特別醒神。

近20親戚留宿促膝長談 新年過後，民眾除了帶着家鄉特產滿載而歸，也少不了與親戚團聚的溫暖回憶。網民彭女士表示，她近日和一眾親戚到吉林長春的舅父家拜年，受到對方熱情挽留，於是近20人擠在一間80平方米的兩房一廳單位留宿一晚。有人需在客廳梳化睡覺，有人則「打地鋪」休息，更有人在狹窄的廚房拼櫈而睡。她透露，當天晚上大家促膝長談到半夜，這種與家人過年聚首一堂的氣氛很溫暖，就像回到小時候。本報綜合報道