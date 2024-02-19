韓擴招醫科生風波 715實習醫生請辭

【本報綜合報道】南韓的大學醫學院擴大招生風波持續發酵，首爾5大醫院的實習住院醫生計劃集體請辭和罷工。南韓醫生協會「阻止醫大擴招緊急對策委員會」（下稱對策委員會）上周六舉行首次會議，表態支持實習住院醫生自願辭職，又揚言如果政府繼續施壓，會考慮依法採取應對措施。保健福祉部昨日公布已接獲至少715名實習住院醫生請辭，當局已啟動緊急診療對策。

醫生協會支持行動 對策委員會表示，對政府威脅以吊銷執照等手段阻止醫生自願辭職深感遺憾，委員會成員同為醫生，對實習和住院醫生辭職有共鳴，予以充分尊重和支持。同時，委員會也尊重因擔憂未來醫療發展的醫學院學生所做的自主決定。如果今次事件導致任何一位醫生在行醫執照方面受到不利影響，委員會將視之為對醫生的正面挑戰，會採取令政府難以忽視的行動，而所有法律應對責任由委員會承擔。委員會指，暫時未知實習和住院醫生的集體行動具體開始時間，但強調不限於僅一天罷診，而是無限期罷工，只有政府取消醫學院擴招後，雙方才能展開對話。

總理韓德洙昨日批評醫生集體行動是以國民生命和健康為挾，絕不應該容忍，敦促醫生保持克制，堅守崗位。他強調擴大醫學院招生規模，是醫生數量不足下的必然之舉，政府將按部就班推進必要診療政策，改善醫生工作環境。保健福祉部同日透露，目前未有醫生的請辭獲受理，政府已啟動緊急診療對策狀況室，全國400間急救醫療機構也啟動24小時緊急診療體系，公立醫院將延長門診時間，並擴大線上診療。