他信假釋出獄回家

戴頸箍離開醫院 支持者寓所外聚集 泰國前總理他信於當地時間昨日獲假釋，他於清晨6時09分（香港時間早上7時09分）在女兒兼執政為泰黨黨魁貝東丹陪同下，乘車離開他入獄後一直留醫的曼谷警察綜合醫院，正式出獄。他於早上6時32分抵達曼谷西部住處，寓所外有支持者聚集，並掛有其孫子繪製的「歡迎回家」橫額。

總理賽塔上周六確認他信昨日出獄，但沒有交代確實時間。懲教署人員上周六下午到曼谷警察綜合醫院處理假釋程序，包括轉交他信和護送他到寓所的準備工作。

女兒陪同乘車 孫子繪橫額 貝東丹則在社交網上載子女於家中畫製歡迎他信回家橫額的相片，橫額用英文寫着「外公歡迎回家」、「我們等待很久了」等字句，橫額其後掛在他信寓所外。大批記者深夜已到醫院外等候，警方加強保安，所有出入醫院的車輛需接受檢查。

周日清晨時分，他信完成辦理相關法律手續後，登上一輛黑色七人車，他身穿普通花色上衣及短褲，頸部戴上頸箍軟墊。七人車乘客還有貝東丹，車隊離開醫院後直接駛往他信的寓所。他信寓所外的警力亦明顯加強，有一批支持者守候。

去年返泰後被判監 獲減刑 74歲的他信去年8月22日結束15年流亡，乘搭私人飛機返抵曼谷，落機後隨即被捕及裁定涉貪等罪名成立，判監8年。他服刑首晚因胸痛、高血壓及低血氧由監獄送至曼谷警察綜合醫院，此後一直留在醫院，其後更獲泰王佛齊拉隆功減免刑期至一年。司法部長塔威上周二宣布，由懲教署提供假釋建議名單已通過司法部假釋委員會審議，930人符合資格獲准假釋，包括他信。根據《懲戒法》第52條，囚犯須服刑至少半年或完成三分之一刑期，剩餘刑期不能超過10年，方可假釋。本報綜合報道

他信與貝東丹乘坐的座駕駛離醫院。（Getty Images圖片） 他信小資料 他信寓所外掛有其孫子繪製的「歡迎回家」橫額。 大批傳媒在他信於曼谷寓所門外等候。（Getty Images圖片）