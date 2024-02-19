暴力兇殺案減 意大利成歐最安全國之一
【本報綜合報道】意大利西西里島是龐大犯罪組織黑手黨的發源地，過往因暴力兇殺活動臭名昭著。不過，法國傳媒上周六指意大利如今已成為歐洲最安全的國家之一，專家相信與黑手黨活動轉向金融犯罪有關。
專家指黑手黨轉向金融犯罪
根據聯合國數據，1990年的意大利每100萬名居民就有34人被殺，鄰國法國為24人。到2021至2022年，意大利的兇殺案率降至每百萬人5.5宗，法國、英國和德國分別為11宗、10宗和8宗。在歐洲，只有挪威和瑞士的兇殺案率低於或等於意大利，兇殺案率最高的拉脫維亞是意大利的6.5倍。
意大利博洛尼亞大學社會學家-塞特（Raffaella Sette）指出，過去25年間，意大利殺人案總體上有所減少，男性遇害比例尤其下降，該國目前每年僅有10%兇殺案與有組織犯罪相關。刑事律師阿瑞吉（Gianluca Arrighi）認為，社會衝突愈大則兇殺案數量愈多，兇殺案通常都是憤怒狀態下的人所為。
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