菲指華海警無人機 阻漁船駛近黃岩島

【本報綜合報道】菲律賓海岸防衞隊上周六指控，中國海警局無人機飛越兩國在南海有主權爭議的黃岩島，中方又在周圍海域再次設置浮動屏障，解放軍海軍艦隻和海上民兵船也於附近停留，加劇地區緊張局勢。

稱周圍海域設浮動屏障 菲律賓海岸防衞隊發言人塔里拉（Jay Tarriela）表示，當局上周四在黃岩島東南方的礁口發現浮動屏障和4艘中國海警船，其中兩艘中國海警船採取危險行動，阻撓菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）的船隻靠近黃岩島。

菲指中越山埃捕魚污染 塔里拉續指，當局另記錄到4艘中國海上民兵船積極參與阻撓行動，並進行危險機動，還有解放軍海軍艦隻在距離黃岩島20海里位置停留。他稱菲方收到25次中國海警的無線電警告，菲律實指揮官和機師每次都作出回應。

另外，菲律賓漁業和水產資源局上周六指控，中國和越南漁民使用俗稱山埃的氰化物在南海有主權爭議的黃岩島捕魚，廣泛破壞珊瑚和海洋資源。塔里拉警告中國在內任何國家持續破壞海洋資源，都將對整個西菲律賓海和全球海洋生物多樣性產生深遠影響，呼籲對違法者採取法律行動。