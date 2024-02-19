革命衞隊訪伊拉克 說服民兵停襲美軍

【本報綜合報道】親伊朗武裝組織上月28日襲擊駐約旦美軍，造成多人死傷。英國傳媒昨日引述消息報道，伊朗革命衞隊聖城旅旅長卡尼（Esmail Qaani）在襲擊翌日急訪伊拉克，親自說服民兵停止襲擊美軍。

消息人士指，卡尼上月29日在巴格達機場會見多個武裝組織的代表，表明若襲擊導致美國人流血傷亡，就可能遭到美國嚴厲回應，如打擊伊朗高級指揮官、摧毀關鍵設施，甚至直接報復伊朗。大部分組織同意卡尼要求停止襲擊美軍，伊拉克親伊朗武裝組織真主黨旅上月30日更宣布暫停針對區內美軍的軍事行動。

真主黨武裝拒絕 表明續攻美軍 唯一一個拒絕卡尼要求的伊拉克武裝組織是真主黨精英運動（Harakat Hezbollah al-Nujaba），該組織表明將繼續發動襲擊，認為只有通過武力才能迫使美軍離開。報道引述伊拉克安全人士指，卡尼訪問全程沒有離開巴格達機場，因他擔心自己重蹈聖城旅已故指揮官蘇萊曼尼4年前遇刺的覆轍。