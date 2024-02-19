也門叛軍射導彈 圖襲紅海英國油輪

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動上周六發聲明稱，該組織在紅海向懸掛巴拿馬國旗的英國油輪北河三星號（Pollux）發動攻勢，使用多枚導彈對其進行準確和直接的打擊。

北河三星號裝載運往印度的原油，青年運動重申會毫不猶豫地實施和擴大軍事行動，以此保衞也門，繼續同巴勒斯坦人團結一致。英國海上貿易行動辦公室上周五曾指當天下午，一艘在紅海南部水域航行的商船遭導彈襲擊，導彈在距離商船很近的位置爆炸，未造成人員傷亡和船身損壞。

美軍再攻也門 毀叛軍導彈無人艇 美國中央司令部則通報，也門薩那時間上周五下午至上周六凌晨1時，青年運動從也門境內控制區向紅海發射4枚反艦彈道導彈，至少3枚射向北河三星號，它或其他船隻無損毀及傷亡報告。另外，中央司令部上周五下午對青年運動一枚移動式反艦巡航導彈和一艘移動式水面無人艇發動自衞打擊並摧毀，美方在青年運動控制區發現上述武器，確定它們對區內美國海軍艦艇和商船構成迫在眉睫的威脅。