加薩停火協議談判中止

內塔尼亞胡指哈馬斯要求妄想 埃及、卡塔爾、美國和以色列代表，近日再就促成以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）停火協議展開談判，惟卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德上周六表明，談判進程並不樂觀。以色列總理內塔尼亞胡則形容哈馬斯的要求是「妄想」，因此已中止談判，直至對方改變立場。他亦表明不會理會國際反對，停止在加薩南部拉法的軍事行動。

穆罕默德上周六在德國慕尼黑安全會議上表示，過去幾天的情況確實不太樂觀，但正如他一直重申的那樣，儘管時間無多，但仍會一直抱持希望，並繼續努力。他表示無法透露談判細節，但談判中的協議與過去的協議一樣，包含兩個要素，即加薩的人道主義狀況以及以色列將釋放的巴勒斯坦囚犯人數。外媒引述哈馬斯高層指，除非以色列容許更多人道救援進入加薩北部，否則將中止談判。

指拉法軍事行動繼續 將撤平民 內塔尼亞胡回應稱，由於哈馬斯的立場沒有變化，因此以色列代表團已離開埃及，在哈馬斯立場發生變化之前，以色列不會重返談判桌。他指出，只有通過不設前提條件的直接談判，才能解決以巴問題，重申反對承認巴勒斯坦國的提議。他又稱，以軍若果不進入加薩南部拉法市，代表以色列針對哈馬斯的行動失敗，因此不會因為國際社會憂慮會加劇人道危機而停止，但會確保有序推進，讓平民撤離。

以軍轟炸多地及難民營 40死 以色列軍隊上周六密集轟炸加薩地帶中部多個地區，包括努賽賴特難民營、代爾拜拉赫和扎瓦伊達等，造成至少40人死亡、數十人受傷。估計仍有多人被困瓦礫下，死傷人數可能進一步上升。另外，巴勒斯坦當局表示，約100多人包括一批醫護人員，滯留加薩南部汗尤尼斯一間醫院內，醫院內並無食水、食物及電力供應。巴勒斯坦當局同日表示，自去年10月以來，以色列攻擊巴勒斯坦已造成28,858名巴人喪生。本報綜合報道