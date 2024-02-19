克羅地亞檢察官捲腐敗 民眾示威促大選

【本報綜合報道】克羅地亞中右翼執政聯盟日前委任捲入腐敗醜聞的前法官圖魯迪奇（Ivan Turudic）為國家檢察官。11個中間派和左翼反對黨上周六在首都薩格勒布發起集會，抗議執政聯盟腐敗並要求盡快大選。

在野黨魁指摘總理限制民主 總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）和他領導的民族主義克羅地亞民主聯盟執政多年，今次集會有數千人參加，是該國近年最大規模反對普連科維奇的示威。示威者揮舞旗幟和標語，高叫「下台」、「立即大選」等口號。在野社會民主黨黨主席維多維奇（Davorko Vidovic）發言指摘普連科維奇限制克羅地亞民主自由，並向上周五在獄中身亡的俄羅斯反對派領袖納瓦尼致敬。

克羅地亞約有380萬人口，是歐盟最貧窮的經濟體之一，該國定於今年舉行國會和總統選舉，並於6月初舉行歐洲議會選舉，投票日期尚未確定。反對黨希望立即舉行國會選舉，並基於國家檢察官的腐敗任命爭議，已正式要求解散國會。