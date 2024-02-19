美指俄研太空核武 布林肯籲中印勸阻

【本報綜合報道】美國白宮近日證實俄羅斯正在研發新型太空核武，引爆的話可摧毀地球軌道上的衞星。美國媒體上周六引述知情美國官員報道，美國國務卿布林肯在德國慕尼黑與中國外長王毅和印度外長蘇傑生會面期間，已向二人提出此事，尋求兩國勸說莫斯科。

正在德國出席慕尼黑安全會議的布林肯日前分別會晤王毅和蘇傑生，他表明由中印領導層決定是否勸阻俄羅斯，防止新武器變成災難。美媒指，目前不知布林肯向中印分享了多少有關俄羅斯衞星試射活動的情報。部分美國情報官員反對華府分享太多情報，因為大部分資料仍是高度機密；有官員則認為需要共享足夠多的情報來說服中印認同事件嚴重性。