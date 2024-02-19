俄攻陷阿夫迪夫卡 拜登促國會通過援烏

普京聽取匯報 形容重要勝利 烏克蘭軍隊撤出頓涅茨克州重鎮阿夫迪夫卡後，俄軍上周六已進駐並全面控制該地，俄羅斯總統普京形容是重要勝利。美國總統拜登把阿夫迪夫卡失守直接歸咎於美國國會仍未批出軍事援助烏克蘭的資金，導致烏軍配給彈藥減少，呼籲國會必須盡快通過援烏法案。

克里姆林宮表示，普京聽取紹伊古匯報情況後，祝賀俄羅斯軍方及士兵。紹伊古指，俄軍繼續清除當地一座化工廠內的殘餘抵抗力量。俄軍此次成功控制阿夫迪夫卡，是自去年5月奪取巴赫穆特以來戰事中取得的最大進展。

俄媒指拿下烏軍防禦堡壘 阿夫迪夫卡為頓涅茨克工業城鎮，俄媒形容當地是烏軍的防禦堡壘，拿下該地可大幅提高頓涅茨克市的安全，減少受到烏軍攻擊的機會。

拜登上周六與烏克蘭總統澤連斯基通電話，呼籲國會必須盡快通過包括援烏方案的一籃子外國援助法案。同日，拜登在特拉華州向記者承認沒有信心烏克蘭其他城鎮不會淪陷，烏克蘭人民勇敢和英勇戰鬥，現在他們彈盡糧絕，美國卻置身事外，不向基輔提供更多援助是荒謬和不道德的做法。美國國家安全委員會發言人沃森強調，美國眾議院必須毫不拖延地批准額外的軍援烏克蘭資金。

澤連斯基稱撤退保士兵命 在德國出席慕尼黑國家安全會議的美國副總統賀錦麗和澤連斯基舉行雙邊會談，賀錦麗抨擊眾議院共和黨人拖延立法援助烏克蘭。澤連斯基指，撤出阿夫迪夫卡是要挽救烏克蘭士兵性命，但他們並非撤退只是調往其他戰線，不會有士兵落入俄軍手上。他並強調美國的法案對烏克蘭至關重要，烏克蘭指望美國，沒有考慮替代方案。他不認為美國國會不提供額外資金是背叛，但表明「敵人的大炮不會因為程序問題而沉默」。本報綜合報道

烏克蘭軍隊撤出阿夫迪夫卡。 澤連斯基