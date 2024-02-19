最高檢：危害生產安全刑事案呈升勢
【本報綜合報道】內媒昨日報道，最高人民檢察院日前組織天津、河北、內蒙古等10個省級檢察院重罪檢察部門主要負責人，召開危害生產安全刑事案件業務資料研判視像會議，指出目前危害生產安全刑事案件呈現出發案量上升趨勢。
具明顯地域性 部分造成死傷
會上通報全國檢察機關去年辦理危害生產安全刑事案件情形，並指出這類案件呈現罪名相對集中、發案具有明顯地域性、部分案件造成群死群傷等特徵。
會議重點分析及研究目前相關案件的辦理重點和難點，包括寬嚴相濟刑事政策把握不夠精準；證據審查難度較大，刑事責任區分存在一定困難；對危險作業罪入罪標準把握不一等。
會議提出解決問題的想法和措施，包括要準確理解適用寬嚴相濟刑事政策；強化對危險作業罪的辦案指導；加強對類似案件的分析研判確保標準把握統一；強化對安全生產領域案件開展涉案企業合規工作的研究指導，以及溯源治理；加強檢察機關應邀參與事故調查工作，以及隊伍專業化建設，提升辦案能力及綜合素質等。
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