慶退伍喧鬧被制止 台兵恐嚇科長罪成

【本報綜合報道】台灣一名海軍陸戰隊99旅高姓上兵在退伍前夕，於寢室與兩名同袍喝酒慶祝退伍，但因喧鬧聲太大，旅部科長及值星班長、安全士官共同前往制止。高男竟當場嗆聲「我要退伍了沒在怕的啦」、「找黑道在營區外堵你」。鍾姓科長事後提告，高男賠償8萬元新台幣（約1.9萬港元）和解，仍依恐嚇上官罪判拘40天，得易科罰金。

「找黑道在營區外堵你」 判決書指，陸戰隊99旅高姓上兵於2021年8月27日1時許，與同旅另外兩名同袍在寢室內慶祝。當時後勤科鍾姓科長聞聲，與安全士官及值星班長前往該寢室了解。未料高男竟當場對鍾姓科長恐嚇。鍾姓科長感到畏懼，立即對他提告。

高男開庭時辯稱，他沒有恐嚇科長，也沒有說要「找黑道在營區外堵你」。但法官傳訊當天在場的另外3名士官兵，確實都有聽聞高男說「在營區外堵科長」。法官審理後認定，高男案發時為現役軍人，本應遵守法治及紀律，卻因細故與長官發生爭執，竟未能克制情緒，任意出言恐嚇上官，對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，依陸海空軍刑法「恐嚇上官罪」判刑，可上訴。