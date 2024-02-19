台中民宅火 梯間走廊困籠失救 烈燄噬殺逾30貓狗

部分燒剩骨骸 僅8同伴幸存 台灣台中市龍井區遠東街一幢民宅上周六晚發生嚴重火警，無造成人員傷亡，惟屋內30多隻貓狗慘遭大火燒死，部分更燒得只剩骨骸，僅有8隻獲救出火場。火勢在事發後約半小時被撲熄，調查人員昨日開始鑑識釐清詳細起火原因。

涉事3層高的民宅上周六晚9時54分起火，台中市消防局接報後派遣32名消防員和13輛消防車到場處理，民宅當時已陷入火海並持續冒出濃煙，最終於同晚10時31分撲滅火勢。消防員入內搜索期間，發現放在走廊、樓梯間、房間的籠子遍布貓狗屍體，現場慘不忍睹。

疑打翻舊式電暖爐肇禍 警方指出，起火單位由49歲張姓男子與女友承租，搬進約1、2年，養了大量貓狗，以貓居多。事發時兩人外出購物，屋內只有張男女友的姊姊在，但她在起火後及時逃出。有附近鄰居表示，涉事民宅長期製造髒亂，火警更導致鄰居房屋受損。鄰居又指，每逢天氣冷，情侶會開啟舊式電暖爐取暖，若打翻則容易發生火災，平時經常能在屋外看見橙紅色燈光，猜測這或是火警原因之一。

鄰居斥責 飼主下跪致歉 火災過後，左右鄰居的房屋也因而受損，停水停電下無法居住。男飼主昨日回家整理東西時，疑不滿鄰居圍觀，大吼「不要再逼我了，明天再來可以嗎？」然後向圍觀的鄰居們吼叫，「你們看甚麼看！」。多位鄰居隨即斥責，指「從你搬來到現在，多次跟你反映3樓臭得要死！」男飼主之後當眾下跪致歉，「我情緒控制不住，如果你們有損失我會負責。」衝突場面才緩和下來。本報綜合報道