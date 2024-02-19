祖孫墮河 眾村民合力救起
【本報綜合報道】內媒上周六報道，上周三大年初五春節假期間，一對祖孫在上海灣區高新區高樓村意外掉進水中，幸獲在場一群村民合力救起。一名有份救人的女士指出，在生命面前，換作任何一個人遇到這種情況，都會毫不猶豫地救人。
救人者稱必會施援
事發於上周三下午2時30分左右，羊肉攤女老闆朱明娟把羊抬進屋時，突然聽到外面有異樣聲響。他們外出張望，發現家門口的河面上出現大水花，走近一看，一個老人從水裏冒出頭來、手中緊抓着一輛嬰兒手推車，嘴裏不斷喊着，「孩子孩子」。當時也有村民路過，和她一同施救，「大家併力往岸邊拽，把兩人拉起來的時候，孩子嘴唇都已經發黑，我的心都快揪到嗓子眼了」。上岸後，他們不停地拍打孩子的後背，孩子吐出很多水，才開始大口呼吸，面色慢慢轉紅。
朱益權根據老人所指的方位挨家挨戶詢問，找到落水孩子的母親。據了解，落水的祖孫倆是甘肅來滬人員，租住在離朱明娟家不遠處，爺爺69歲，孩子只有3個多月大。當天，爺爺帶着孫子在附近散步，詎料載有孫子的嬰兒手推車順水泥路斜坡溜進河裏，爺爺救孫子時一起落水。朱明娟表示：「我本身患有心臟早搏，出事時緊張地大汗淋漓，救人後更是後怕得睡不着覺，但救人的迫切心情早已蓋過了身體的不適。
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