祖孫墮河 眾村民合力救起

救人者稱必會施援

事發於上周三下午2時30分左右，羊肉攤女老闆朱明娟把羊抬進屋時，突然聽到外面有異樣聲響。他們外出張望，發現家門口的河面上出現大水花，走近一看，一個老人從水裏冒出頭來、手中緊抓着一輛嬰兒手推車，嘴裏不斷喊着，「孩子孩子」。當時也有村民路過，和她一同施救，「大家併力往岸邊拽，把兩人拉起來的時候，孩子嘴唇都已經發黑，我的心都快揪到嗓子眼了」。上岸後，他們不停地拍打孩子的後背，孩子吐出很多水，才開始大口呼吸，面色慢慢轉紅。