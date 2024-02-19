跟團赴麗江拒買5.5萬元手鐲 遊客5口家稱被趕落旅巴

【本報綜合報道】內地春節期間不少人選擇旅遊過年，內媒上周六報道，河南鄭州市一名女子日前跟團到雲南麗江市遊玩，聲稱期間因未購買一隻價值5萬元（人民幣‧下同，約5.5萬港元）手鐲，一家五口被導遊趕下旅遊巴。涉事旅行社及當地文旅部門事後指，跟團導遊目前正在接團，沒時間前來當面道歉。

當地部門指導遊無暇道歉 事主田女士一家五口日前花費1.7萬元（約1.87萬港元）參加旅遊團，此前旅行社曾表示不強制團員消費。詎料，導遊翌日帶團前往玉器店，期間一直向田女士推銷一款價值5萬元的手鐲，她卻認為該款手鐲連500元（約549港元）也不值，拒絕購買後竟獲對方以未按要求購買手鐲為由，趕田女士一家落車。

田女士指，車上所有人都購買了玉器，其中甚至有團員花費超過20萬元（約22萬港元），全車人在玉器店的消費總共超過80萬元（約87.9萬港元）。