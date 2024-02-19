春節假 內地跨區流動量逾23億人次

【本報綜合報道】內地交通運輸部聯同公安、應急管理、氣象等部門組成的2024年綜合運輸春運工作專班統計數據顯示，今年大年初一至年初八的春節假期間，內地全社會跨區域人員流動量預計累計23.11億人次。

大事故宗數降75% 在此期間，鐵路客運量預計累計9,959萬人次；公路人員流動量預計累計21.84億人次。

其中高速公路及普通國省道非營業性的汽車人員出行量預計累計19.98億人次，公路營業性的客運量預計累計1.86億人次；水路客運量預計累計940萬人次；民航客運量預計累計1,804萬人次。

全國公安交管部門在春節期間加強路面管控，截至年初八晚上7時，道路交通安全形勢總體平穩有序，未接報重特大道路交通事故。長假期間，內地日均出動警力18.1萬人次、警車6.2萬輛次，啟動交警執法站4,000多個，設置臨時執勤點2萬多個。應急管理部數據顯示，截至年初八晚上7時，春節假期未發生重大災害事故，較大事故宗數同比下降75%。國家綜合性消防救援隊伍共接警出動7.9萬宗，出動消防救援人員86.2萬人次，營救被困群眾3,771人。國家安全生產應急救援隊伍出動8,690多人次，為1,160多間企業提供風險防範和安全技術服務。