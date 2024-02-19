寒流又殺到 神州均降12℃

新疆-52.3℃破紀錄 甘肅逾4萬遊客滯留 中央氣象台昨晨6時發布寒流橙色預警，預計因受寒流影響，內地大部分地區昨日至周四將自西向東、自北向南先後出現劇烈降溫，平均氣溫普遍下降8至12℃。新疆富蘊縣吐爾洪鄉站當天錄得最低氣溫零下52.3℃，打破新疆有紀錄以來最低氣溫極值。受沙塵和降雪天氣影響，甘肅前往新疆等地的高速公路臨時管制，上周六有逾4萬名外地遊客滯留，他們獲安置到酒泉。

新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北北部、東北地區、黃淮等地於昨日至明二降溫6至10℃，截至昨日上午8時，甘肅、新疆等地受降雪影響，共封閉54個路段，關閉71個收費站，恢復通行時間待定。新疆等地受沙塵天氣影響，吐魯番鄯善縣上周六出現沙塵暴，刮起強風和沙石破壞多輛汽車，內蒙古、青海共關閉7個收費站，未知恢復通行時間。

氣象台預計，昨日至周四新疆南疆盆地、內蒙古大部、西北地區東部、華北大部、東北地區、黃淮等地氣溫將下降12至18℃，其中內蒙古中東部、東北地區及湖北、湖南等地部分地區，累計降溫幅度或達20℃以上。本周五前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。

山東泰山景區停開 另外，山東泰山景區管委會上周六指受天氣影響，當日下午4時起，泰山景區暫停開放，恢復開放時間另行通告。泰安市氣象局上周五晚上7時10分發布重要天氣預報：受西風槽和西南暖濕氣流共同影響，上周六夜間至昨日該市自西向東將有一次大範圍降雨天氣過程，過程累積降水量4至8毫米，局部10毫米以上，北部山區有小雨轉小到中雪。另外，受強冷空氣影響，今日到周四還將有一次明顯的大風降溫和雨雪天氣過程，預計該市有中到大雪局部暴雪。受此影響，上周六夜間起，泰山將出現持續性雨雪降溫天氣。為保障中外遊客的安全與健康，決定暫停開放泰山景區。

已預約的遊客，可按原購票渠道退票，擇期遊覽泰山；上周六下午4時前已經進山的遊客請做好防滑防雨雪準備，並按照景區提示或工作人員的指引，在上周六晚上8時前務必下山；如遇雨雪冰凍等情況，務必小心慢行、注意安全。本報綜合報道