中加外長慕尼黑會晤 華籲兩國關係止跌回穩

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外長王毅在德國出席慕尼黑國家安全會議期間，上周六與加拿大外長喬美蘭會面，討論中加關係、俄烏戰事及以巴戰事等議題。他表示，中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列，當前的困難局面不是中方願意看到的，推動中加關係止跌回穩，實現改善發展，符合兩國根本利益。

喬美蘭強調加奉行一中政策 王毅指出，中加經濟高度互補，沒有根本利害衝突，雙方不是對手，更不是敵人，應該成為夥伴。加方應停止炒作「中國威脅論」，停止散布所謂「中國干涉加拿大內政」的假訊息，停止經貿和科技交往泛安全化，實際尊重彼此核心利益，採取實際行動維護雙邊關係政治基礎。喬美蘭向中方致以龍年新春祝福，表示加拿大奉行務實外交，致力於改善加中關係，願同中方共同努力，克服困難，建立信任，在氣候變遷、生物多樣性、公共衞生等領域開展合作，加強人文交流。她強調，加拿大將繼續奉行一中政策。

另外，王毅同日應約會見法國外長塞茹爾內。王毅指，中法作為具有全球影響的獨立自主大國，應加強對話合作，共同致力於塑造一個和平穩定、平等有序的多極世界格局。