王毅稱「去風險」之名「去中國化」犯歷史錯誤

【本報綜合報道】中共中央政治局委員兼外交部長王毅上周六出席德國慕尼黑安全會議時發表主題演講，他指出不論國際風雲如何變幻，中國作為負責任大國，將始終保持大政方針的連續性和穩定性，堅定做動盪世界中的穩定力量。他重申，不合作才是最大的風險，誰試圖以「去風險」之名搞「去中國化」，誰就將犯下歷史錯誤。

王毅表示，世界充滿動盪不安，人類面臨多重挑戰，保護主義、泛安全化衝擊世界經濟，單邊主義、集團政治重創國際體系。烏克蘭危機延宕加劇，中東衝突硝煙再起。他提出與美方共同落實中美兩國元首共識，推動中美關係沿着相互尊重、和平共處、合作共贏的正軌前進。

見布林肯談中美元首會晤 在應對熱點問題方面，堅持不干涉內政，客觀公道，政治解決，反對使用武力。在全球治理方面，他提出支持安理會在和平與安全問題上發揮首要作用。他強調中國經濟始終充滿活力和韌性，長期向好的勢頭更趨明顯，將向世界釋放更大利好。

中國外交部官員透露，王毅與美國國務卿布林肯上周五在慕尼黑會晤，會議是應美方建議舉行，雙方一致認為會晤是坦誠、實質和具建設性。二人重點就落實中美元首三藩市會晤成果交換意見，並規劃開展下階段兩國高層交往、推進各領域對話合作。王毅就台灣、經貿科技等問題表明中方嚴正立場，要求美方不得採取同三藩市會晤精神不符、與美國總統拜登承諾相違背的行動。在台灣問題上，布林肯重申美方立場，表示美方致力於一中政策，不支持「台獨」，不尋求將台灣作為工具遏制大陸。