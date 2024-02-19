反制大陸無人機 台完成干擾槍部署

【本報綜合報道】台灣立法院新會期明天開議，根據行政院送交立法院第一會期的書面施政報告，台軍已完成部署干擾槍，並規劃整合具主動預警、被動偵測及干擾系統功能的視距外「無人機反制系統」，應對中國大陸無人機飛近台灣。

推動籌建5種艦艇

除了反制大陸無人機，施政報告亦指出台灣計劃生產新式高級教練機66架，截至2023年底止，累計交機27架。在無人機研發方面，軍用商規無人原型機由經濟部提供遴選8間系統開發商，採購5個型號共36架，其中35架於2023年10月底完成驗測合格，同年底完成招標公告，計劃於今年至2028年分年獲得。此外，台軍持續推動籌建潛艇等5種艦艇，其中新型救難艦、新型兩棲船塢運輸艦和潛艇已於去年分別下水、成軍或舉行下水禮。新一代輕型巡防艦防空型原型艦則於去年11月動工，多艘高效能艦艇儎台亦於去年底完工，反潛型原型艦計劃今年首季開工。