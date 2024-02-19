台6月起禁赴陸團 被質疑欠法理依據

【本報綜合報道】台灣交通部觀光署原本計劃今年3月起重新開放台灣旅行社組團赴中國大陸旅遊，卻在春節前宣布因安全考慮，決定自今年6月1日起禁止出團到大陸。對此，國民黨和民眾黨立委都質疑當局此舉沒有法理依據。

國民黨立委翁曉玲上周六在Facebook發文稱，交通部去年在立法院交通委員會的專題報告提到，為配合新冠防疫工作，觀光署自2020年1月24日公告旅行社暫停接待大陸觀光團及組團赴陸旅遊。但隨着台灣疫情指揮中心去年5月解散，所有防疫限制措施也理應解除，觀光署卻仍繼續限制業者組團赴陸旅遊，明顯違反法律保留原則，不法侵害旅遊業者營業自由和民眾遷徙自由。

民眾黨立委黃國昌同日指，觀光署以發展觀光條例和旅行業管理規則作為禁團令的法律基礎，認為組團赴大陸的經營行為損害台灣利益，惟發展觀光條例是作為違規事後處理的依據，主管機關不應以此為據發布禁令。

觀光署指赴陸團損台利益 觀光署回應指，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，台方已完成相關準備。惟基於陸方禁止組團來台、變更M503航線損害台灣安全，衡量組團赴陸的經營行為已損害台灣利益，署方才要求旅行社暫停組團赴陸。針對部分旅行社已成團、出發日期在3月1日至5月31日間的團體，觀光署表示仍可出團。