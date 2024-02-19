京指廈金沒禁限水域 揚言加強海警巡弋

台稱劃設多年 執法將不改變 台灣海巡巡防艇上周二在金門北碇島海域驅離大陸漁船，導致漁船兩名大陸籍船員死亡。大陸國台辦發言人朱鳳蓮上周六表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，陸方保留採取進一步措施權利，一切後果由台方承擔。中國海警局新聞發言人甘羽周日表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

朱鳳蓮促盡快放船放人 朱鳳蓮形容上周二發生事件屬於惡性，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。她重申海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。最後，朱鳳蓮要求台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。朱鳳蓮昨日再發聲明指，大陸海警部門於廈金海域開展常態化執法巡查行動，有利於維護相關海域正常秩序，保障大陸漁民生命財產安全，國台辦對此堅決支持。

針對陸方指，金廈水域不存在「禁止、限制水域」，呼籲台方盡快放人、放船。台陸委會昨日表示，依照兩岸條例的規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域。台方機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變。台陸委會稱，長期以來對於越界大陸船舶多數以驅離為主，一向採取穩健妥適的執法措施，不存在國台辦所說「粗暴驅離」或「無視大陸漁民生命財產安全」的情形。

陸委會指三無船舶頻擾 台陸委會指，在「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）不斷侵擾，以及違法人員拒絕配合並採取危險規避作為下，發生不幸事件，誰也不願意看到，但國台辦一再無端指控，無視事發迄今兩岸各有關單位積極調查肇因與善後處理的努力，對此深表遺憾。台陸委會表示，對於不幸罹難者的家屬，政府已委請海基會基於服務兩岸民眾的既有經驗，負責協助處理善後事宜；呼籲雙方能互相合作，方有助早日釐清事實真相，共謀策進之道，方屬兩岸人民之福。

溺斃大陸漁民完成驗屍 案情方面，溺斃的大陸籍漁民完成驗屍，金門地檢署檢察官施家榮上周六指初步認定死者因翻船事故溺水身亡。他指出，因死者家屬未對驗屍結果表達意見，且案發過程仍待釐清，所以雖然已驗屍，但台方未核發驗屍證明書、即死亡證明。此外，台方或會按案情需求進行第二次驗屍。國民黨金門立委陳玉珍日前表示，死者都懂得游泳，質疑他們為何會溺水，家屬希望盡快調查清楚。本報綜合報道

台灣海巡巡防艇上周在金門北碇島海域驅離大陸漁船（圖下）。 有金門漁民如常出海捕魚。 朱鳳蓮