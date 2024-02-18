兩岸國際

幸運男尋獲去年中獎彩票
美國內布拉斯加州一名男子（圖左）近日清理車輛雜物時，偶然發現一張去年購買的刮刮樂彩票，詎料刮開後中得頭獎，贏得一輛新貨車。他曾因車輛稅費等問題而猶豫是否保留貨車，但當知道相關費用毋須自己承擔後，更難掩興奮之情，直言這讓是次中獎更加快樂。
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