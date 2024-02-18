校車司機大手筆 助貧童歡度睡衣日

睡衣日（Pajama Day）是美國學校特色文化之一，學生們當日可以穿着睡衣到學校，放鬆心情之餘，更拉近彼此之間距離。美媒昨日報道，肯塔基州路易斯威爾一名小學一年級學生在睡衣日沒有睡衣可穿，於是悶悶不樂地搭上校車。校車司機察覺異樣後，自掏腰包給他買睡衣，讓對方可以與其他同學一起參與這個特別日子。

校車司機小法里什（Larry Farrish Jr.）當日按往常一樣準備送學生們上學，期間偶然發現學生卡里爾（Levi Carrier）一反往日常態，一臉悲傷，詢問後才知道箇中原因。小法里什對此深受觸動，於是在完成工作後，親自去商店為卡里爾買兩套睡衣。

聞無衫可穿 購買轉送 對於這份意外之禮，卡里爾難掩興奮之情，他的家境並不富裕，家中甚至沒有洗衣機。小法里什表示，像睡衣這樣的小東西就構成卡里爾的世界，又稱自己從來不想看到學生因為這種小事而受到傷害，看到睡衣帶給卡里爾的快樂，他感動得流下眼淚。

在擔任校車司機前，小法里什曾做過獄警、卡車司機等工作，7年前轉職成為校車司機。他直言校車司機是他迄今為止最有成就感的工作，學生們離開父母後，就如同變成了他的孩子，他需要確保學生們安全上學與放學，也努力為他們的生活帶來某種樂趣。本報綜合報道