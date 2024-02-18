緬甸實施徵兵令 民眾排隊申泰簽證
【本報綜合報道】緬甸軍政府近日宣布實施徵兵令後，很多年輕人紛紛設法離開緬甸，泰國駐仰光大使館外，上周五就出現逾1,000人排隊申請簽證的人龍。
緬甸軍政府從民選政府手中奪取權力3年過後，不僅面臨反對軍方統治的武裝勢力，最近又遭受少數民族武裝聯盟攻擊，損失相當慘重。為了平息反對勢力，緬甸軍方早前宣布實施新法，允許軍方徵召所有18至35歲男性和18至27歲女性，服役至少兩年。
年輕人欲離國
《國民兵役法》從本月10日生效以來，泰國駐仰光大使館擠滿欲申請簽證以離開緬甸的年輕男女。大使館表示，為了管理排隊狀況，每天發放400張號碼牌。
一位20歲的學生透露，他上周四晚8時到泰國駐仰光大使館，在車上睡了一覺，然後於午夜左右開始排隊。他還說：「我們必須等3個小時，警察於凌晨3時左右打開安檢門後，我們狂奔到大使館前面試圖找到拿號碼牌的地方。我拿到號碼牌後，目睹沒有拿到的人仍在大使館前排隊，希望他們能加發號碼牌。」
人人做記者
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