他信今出獄 泰反對派憂政局

免戴監控手環 或鋪路女兒任總理 泰國總理賽塔昨日宣布，日前獲准假釋的在囚泰國前總理他信將於今日出獄，但未知甚麼時間。懲教署則指，他信獲釋後不需佩戴電子監控手環。另有反對派對他信獲假釋表達不滿。

司法部長塔威上周二透露，由懲教署提供假釋建議名單已通過司法部假釋委員會審議，一共945人，其中930人符合資格，他信也是其一。根據《懲戒法》第52條，囚犯須服刑至少半年或完成三分之一刑期，剩餘刑期不能超過10年，方可獲准假釋。

他信被軍事政變推翻下台後，捲入貪污案被起訴，2008年起流亡海外。他於去年8月22日由新加坡返回泰國曼谷，隨即被捕，同日因濫用職權和利益衝突的罪名判囚8年，即時入獄。服刑首晚，他因胸痛、高血壓及低血氧由監獄送至曼谷警察綜合醫院。他之後向王室請求赦免，王室於去年9月1日宣布泰王佛齊拉隆功減免他信的刑期至1年。今年1月，泰國懲教署副署長西蒂（Sitthi Sutivong）指由於年齡及健康狀況，他信符合假釋條件，最快2月可獲假釋。

恐出現「兩個總理」局面 他信獲假釋引起反對派不滿，在野前進黨黨魁查泰瓦（Chaithawat Tulathon）直指如果他信假釋後立即離開醫院，會讓人懷疑他的病情是否嚴重到可以假釋。

查泰瓦亦指，他信重獲自由後若重新參與政治，泰國會出現「兩個總理」局面。有分析認為，他信的女兒貝東丹現時是執政為泰黨黨魁，她可能會取代賽塔出任總理，他信將積極為她提供建議。本報綜合報道

賽塔 他信假釋後，將離開曼谷警察綜合醫院。 泰國政局可能出現變數。圖為曼谷。 他信支持者集會。