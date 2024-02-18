特朗普誇大淨資產 罰款27億

或失大批房產控制權

恩戈隆指，特朗普在訴訟過程中將自己的淨資產誇大了數十億美元以欺騙銀行和保險公司，禁止他擔任紐約企業的董事3年。如果有關裁決最終沒有被上訴推翻，可能會導致特朗普失去特朗普大樓和他在紐約的其他標誌性房產的控制權。恩戈隆原本打算下令解散特朗普集團，但取消了有關決定，稱因他已指派獨立的監察人員監察特朗普的生意。