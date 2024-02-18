埃及修建緩衝區 擬容10萬巴人難民

接壤加薩邊界 設5米高圍牆 以軍計劃進攻加薩地帶最南端城市拉法之際，埃及在接壤加薩邊界修建緩衝區及圍牆。其中一個由高牆包圍的封閉區域，可充作臨時難民營，最多容納逾10萬名加薩巴勒斯坦人難民。

埃及最近數周加強接壤加薩邊境安全，部署士兵及裝甲車輛並加固圍欄，防止大批巴人難民湧入。臨時難民營位於西奈半島沙漠中，佔地約20.7平方公里，四面均是5米高圍牆。營地遠離埃及城鎮，大量帳篷開始運往營地組裝。埃及官員透露，將把進入境內的巴人難民數目，限制在遠低於營區承受能力的範圍內，理想情況下大約為5萬至6萬人。緩衝區則從埃及與加薩陸上邊界末端，一直延伸至地中海，建成後將完全吞沒拉法邊境口岸。

美擬援以軍數千萬美元武器 衞星圖片顯示，推土機於本月3日抵達施工現場，緩衝區於3日後動工。西奈人權基金會引述兩名承包商指，工程由埃及武裝部隊委託。基金會發布影片顯示，工人在道路利用吊臂安放混凝土牆。北西奈省省長上周四否認興建難民營，稱工程是清理過往在打擊「伊斯蘭國」軍事行動中受損的房屋。以色列國防部長加蘭特上周五強調，尊重及珍視與埃及的和平協議，不會驅趕加薩人進入埃及，以維護地區穩定。

美國《華爾街日報》報道，雖然拜登政府正推動加薩停火，但準備向以色列提供價值數千萬美元武器，包括近千枚MK82炸彈、相同數量的KMU572聯合直接攻擊彈藥套件及FMU139炸彈引信。拜登政府內部仍在檢視擬議運送的武器，通知國會審查前細節可能有變化。

拜登再與內塔尼亞胡談停火 美國總統拜登透露，過去數天與以色列總理內塔尼亞胡舉行廣泛會談，向對方表明落實推動臨時停火，並換取以色列人質能安全獲釋。內塔尼亞胡表明，以方不會被迫接受建立巴勒斯坦國的建議，又指此舉如同鼓勵去年10月7日哈馬斯突襲以色列的行為。

巴勒斯坦外交部同日回應指，建國並非內塔尼亞胡的禮物或恩惠，而是國際法賦予的權利。本報綜合報道

埃及在接壤加薩邊境設緩衝區。 埃及接壤加薩邊境

緩衝區及難民營地圖