死前出席聽證會 納瓦尼健康
【本報綜合報道】俄羅斯反對派領袖納瓦尼上周五在獄中猝逝，他上周四視像出席聽證會，期間積極為自己辯護，身體健康、精力充沛。美國總統拜登指俄羅斯總統普京要對納瓦尼的死負責，呼籲北約更加團結，對抗普京。
納瓦尼周四出席聽證會時積極發言，為自己的立場辯護。在影片中，納瓦尼露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。他表示：「法官閣下，我會把個人戶口號碼給你，這樣你就可以使用聯邦法官的巨額薪水，來充實我的個人戶口，因為我的錢快用完了。」納瓦尼的母親無法接受兒子離世，稱本月12日在獄中見過他，當時他還活着，身體健康並且快樂。
逾百悼念者被捕
納瓦尼的遺孀在慕尼黑安全會議發言，指普京及他的手下不應逍遙法外，他們需要為丈夫的死負上責任，又呼籲大眾不要相信俄羅斯政府，因為他們撒謊。歐洲多國的俄羅斯大使館外有民眾聚集，擺放鮮花悼念納瓦尼，亦有人手持標語，斥普京是殺人兇手。俄羅斯全國都有民眾發起悼念活動，手持鮮花和抗議標語哀悼納瓦尼。俄羅斯獨立人權監督團體統計，逾百人在莫斯科、聖彼得堡等10座城市被捕。
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