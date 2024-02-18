死前出席聽證會 納瓦尼健康

納瓦尼周四出席聽證會時積極發言，為自己的立場辯護。在影片中，納瓦尼露出笑容，而且還拿自己的財務狀況及法官的薪水開玩笑。他表示：「法官閣下，我會把個人戶口號碼給你，這樣你就可以使用聯邦法官的巨額薪水，來充實我的個人戶口，因為我的錢快用完了。」納瓦尼的母親無法接受兒子離世，稱本月12日在獄中見過他，當時他還活着，身體健康並且快樂。