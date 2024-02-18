白宮證俄研太空核武 可毀衞星

可導致特定軌道大範圍癱瘓

軍事太空專家稱新武器為核電磁脈衝，將產生電磁脈衝和大量高帶電粒子，粒子會撕裂太空，擾亂其他繞地球飛行的衞星，甚至摧毀由小型衞星組成的巨型衞星鏈，例如SpaceX的「星鏈」。美國官員強調，俄羅斯仍在研發武器，尚未發射入地球軌道，惟一旦使用，將是核武史上的破釜沉舟，以難以預測的方式對日常生活造成極端破壞。知情人士形容，這幾乎肯定是俄羅斯的「最後一搏」武器，因為它同樣會對攻擊範圍內的俄羅斯衞星造成同樣損害。