俄火力猛 東部重鎮士兵撤走 烏總統拉攏德法援手

烏克蘭總統澤連斯基陣前易帥一周後，新任武裝部隊總司令西爾斯基上周五深夜以避免陷入俄軍包圍為由，下令守軍撤出頓涅茨克州戰略城市阿夫迪夫卡。烏克蘭同日分別與德國及法國，簽署雙邊安全協議。

西爾斯基表示，撤退命令是根據阿夫迪夫卡戰況作出，避免守軍受到圍困並保存有生力量，部隊撤出後轉往更有利的防線上。他指守軍有尊嚴地執行軍事任務，盡一切可能殲滅俄軍精銳部隊，令敵人人力和裝備承受大量損失，烏軍正在穩定局勢及鞏固陣地。西爾斯基強調，保護軍人性命是最高價值，終有一日會收復阿夫迪夫卡，稱「光榮歸於烏克蘭」。

新軍頭：免陷圍困 續防守 烏軍塔夫里亞作戰和戰略集群司令塔爾納夫斯基指出，俄軍擁有10倍炮彈數量優勢，在不斷轟炸下撤退是唯一正確的決定。士兵撤出後避免掉進俄軍包圍圈，在指定防線上繼續防禦。塔爾納夫斯基承認，部隊轉進預設陣地期間有士兵被俘虜。俄軍士兵佔領阿夫迪夫卡的醫院及公園後，把俄羅斯國防部及圖瓦共和國旗幟插在雕像上。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃稱，烏克蘭從阿夫迪夫卡撤軍不是為了拯救生命，而是基輔政權只會為了直接進入口袋的金錢而戰鬥。

轉移陣地期間士兵被俘 烏軍第110機械化旅較早前指，無力堅守阿夫迪夫卡。數日前增援的烏軍第3突襲旅亦指，前線部分地方形勢危急。前烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內去年12月預告，可能在兩至三個月內棄守阿夫迪夫卡。基輔國際社會學研究所上周四公布最新民調，顯示僅40%烏克蘭成年人信任西爾斯基，有56%受訪者不知道他是誰或對他不信任。相反，有94%受訪者信任西爾斯基的前任扎盧日內。

出席慕尼黑安全會議的澤連斯基宣稱，俄軍在阿夫迪夫卡的傷亡較烏軍高出7倍，但拒絕透露具體數字。澤連斯基與德國總理紹爾茨、法國總統馬克龍，簽署雙邊安全協議。法國今年將交付更多武器和高達30億歐元（約252億港元）軍事援助，並代為訓練烏軍。

有美國國防部高官上周五指出，烏克蘭確實缺乏關鍵補給，特別是炮彈。假如美國國會不通過援助烏克蘭撥款，烏克蘭難以對抗軍力佔優的俄羅斯，且不少前線烏軍部隊關鍵彈藥將耗盡。烏克蘭空軍司令部昨聲稱，擊落俄軍兩架蘇34戰鬥轟炸機及一架蘇35戰機。俄軍防空部隊一夜間在卡盧加、沃羅涅日、布良斯克、別爾哥羅德及庫爾斯克5州上空，攔截33架烏克蘭無人機。本報綜合報道

阿夫迪夫卡爆發激戰。 澤連斯基（左二）與紹爾茨（右二）簽署雙邊安全協議。 烏軍撤出阿夫迪夫卡。（Getty Images圖片） 西爾斯基