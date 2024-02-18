曾替美物流公司工作 華女涉諜罪被捕

【本報綜合報道】英國傳媒上周四報道，一名中國女子曾於去年1月至4月，在遼寧大連市為美國物流公司Safe Ports工作。她去年12月從卡塔爾首都多哈返回中國時，以觸犯間諜罪名被捕。

子圖離開北京被拒 報道指，涉事50歲女子埃米莉‧陳（Emily Chen）飛抵南京祿口機場後，曾向家人發訊息稱已抵埗，惟隨後失聯。

其居住在中國的兒子其後接獲大連國家安全局通知指，她因為涉嫌向境外非法提供國家機密被捕。埃米莉‧陳的美籍丈夫倫特（Mark Lent）表示，埃米莉‧陳只是協助Safe Ports在大連開設辦事處，強調她永遠不會做間諜出賣自己國家。

Safe Ports總裁鄧肯（Lucy Duncan）表示，埃米莉‧陳在公司只負責純粹的行政工作。報道指，目前暫未知曉埃米莉‧陳被拘留是否與她曾在Safe Ports工作有關，公司早前曾與美國國防部合作，或因此引起中方注意。此外，埃米莉‧陳的兒子上周試圖在北京登機時遭禁止離開中國，倫特目前正為她的律師費籌集資金。