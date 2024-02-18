遭跳樓男砸中重傷 河南女漫長索賠

【本報綜合報道】河南女子小孟去年4月23日在上海閔行區一間商場被一名跳樓男子砸中，身受重傷，被迫接受漫長的治療和康復過程。小孟一年來在親人陪伴下積極復健，趁春節與母親坐火車回鄉與親人團聚。稍後小孟又要回到上海接受精神鑑定，為釐清事件責任的官司做準備。

事件導致當年26歲的小孟頸部脊髓損傷、四肢癱瘓，頸椎不穩定，頸椎間盤突出，頸椎、鎖骨、枕骨骨折，腦挫傷、創傷性顱內出血。

復健路上獲眾籌治療 出事後，在眾籌平台的幫助下，家人得以支付小孟的高昂醫療費。眼見小孟復健大有成效，但後遺症明顯，為了保障她的治療，家人於是在醫院附近租了一間房，並計劃暫時留在上海。

意外發生後，小孟一家要應付沉重的醫療支出，其父母因要照顧女兒無法工作，全家經濟頓時陷入困境。為了追討賠償，小孟家人忙於準備起訴的事情。小孟的母親表示，雖然有律師幫忙，但考驗還是很大，最後官司能打出甚麼結果，還有多長的流程要走，她心裏沒底。她最希望女兒能重新撐起來，到時候找個輕鬆點的工作，薪水少一點也不要緊，只要她能把自己的生活重新過起來就好。