盜採珍稀植物 受指使外銷2000次 外籍人士獲暴利

國家安全部昨日公開一宗非法盜採重點保護物種，並向境外傳輸的案件，涉案人員受境外機構指使盜挖上千種野生植物物種標本和種子樣本，以非法渠道運往境外近2,000次，交易近百萬元人民幣，非法獲利數十萬元人民幣。

案情指，2020年4月有群眾向國家安全機關舉報，指某國家級自然保護區內有外籍人員非法挖掘採集中國重點保護物種。相關部門核查處置，將正在自然保護區內盜採珍稀野生植物的外籍人員當場逮捕。涉案人員落網後，對盜採中國野生動植物的行為供認不諱，國家安全機關其後依法把涉案人員驅逐出境。

落網後遭驅逐出境 國家安全機關調查發現，與該外籍人士聯絡的「買主」長期在境外，聯絡管道隱密。境外機構或人員通常採用社交媒體平台等線上管道對境內人員遙控指揮，提出搜集特定品種、尺寸植物標本的需求，商談價格與獲取時限，或向境內人員「傳授」盜採經驗與「緊急應變計劃」。而後該外籍人員在對方的遠端遙控下，以野生植物「愛好者」為幌子，前往對應地點盜採珍稀野生植物。

9年寄遞上百種植物 外籍人員在收到境外遙控資訊後，大肆打探搜集各類珍稀植物名錄與產地，再假借旅遊名義盜採。從2011年起，先後數十次赴四川、雲南等地的數十個自然保護區和風景名勝區旅遊，伺機盜採集植物活體標本、根莖，搜集植物種子。為逃避檢查，掩蓋違法行為，涉案人員以虛設公司或組織的名義，在網上聯繫非法快遞中介，寄送植株或種子包裹，以逃避監管。9年間共違法向境外寄遞上百種各類珍稀野生植物，導致大量中國特有生物資源流失海外。本報綜合報道