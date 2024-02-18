台最高檢察署再注銷13逃犯護照

其餘逃犯包括因犯貪污治罪條例並外逃福建廈門的何存秀，早已被判囚17年10個月；犯殺人罪並外逃澳門的施宜璋，目前已被判囚16年4個月。另包括犯殺人等罪名並外逃香港的賴彥翰，台法院已判囚11年2個月；同樣犯殺人罪並外逃香港的顏定豐，早已判囚10年6個月等。當局將持續清查下一波判決確定外逃要犯名單，並由執行案件的各檢察機關發函領務局廢止、注銷護照，盡快緝捕逃犯返台執行。