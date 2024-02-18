布林肯盼台海穩定 王毅籲撐一中

慕尼黑會晤 談及俄烏中東朝鮮半島 美國國務卿布林肯上周五與中共中央政治局委員、外事辦主任兼外長王毅在德國慕尼黑會晤，交換台海及烏克蘭危機等地區問題看法。布林肯向王毅強調維護台海與南海和平穩定的重要性，也重申美國將維護自身與盟友及夥伴利益與價值觀。王毅則稱，美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落到實處。

布林肯：貫徹軍事交流打擊毒品 美國國務院發言人米勒透過新聞稿表示，兩人就一系列雙邊、區域與全球議題進行坦率且具建設性討論，作為維持開放溝通管道與負責任管理兩國關係競爭努力的一部分。布林肯強調持續落實中美領導人去年11月加州三藩市峰會進展的重要性，包括在打擊毒品與軍事交流等方面。他也重申美國將維護自身與盟友和夥伴的利益與價值觀。

新聞稿指，布林肯與王毅就一系列區域與全球議題進行實質討論。布林肯對中國支持俄羅斯對烏克蘭戰爭，包括支持俄羅斯國防工業基地表達關切。雙方也就中東與朝鮮半島局勢交換意見，並確認兩國高層官員應會晤以跟進這些議題。

王毅：對華脫鈎終被反噬 在台灣問題上，王毅指台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀，試圖改變這一現狀的，是台獨分裂活動和外部勢力的縱容支持。他亦強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鈎」，終將反噬美自身。他促請美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。王毅亦敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情。雙方同時探討下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通，並積極評價中美禁毒合作工作組工作。

另外，王毅同日應約會見歐盟外交和安全政策高級代表博雷利。王毅表示，中歐作為世界上的穩定力量，應該攜手共同應對挑戰。近期中歐恢復各層級交往，取得積極成果。雙方要尊重彼此的核心關切，堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，籌備好新一次的中歐領導人會晤。

博雷利表示，支持歐中關係發展，支持歐中正常經貿往來，主張管理好雙方分歧，反對同中國「脫鈎」。他指歐盟將繼續奉行一個中國政策，並願同中方加強多邊事務協作，共同應對氣變等全球挑戰。本報綜合報道