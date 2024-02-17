河南漢辭工學鈞瓷逾20載 作品獲博物館青睞

內媒昨日報道，中國河南省許昌市一名男子2003年選擇辭去國企鐵飯碗，轉而學習製作難度極高的宋代鈞瓷。由於從事其熱愛的事業，他坦言每天都充滿幹勁和快樂，更在過去5年間完成一套精美鈞瓷系列，獲中國農業博物館收藏。

44歲亓會鎖原在電廠工作，在當時可謂一份理想工作，一次偶然的旅行卻改變了其命運。他某次前往有「中國鈞瓷之都」之稱的神垕鎮旅行，首次親眼目睹鈞瓷的艷麗色彩，自此對鈞瓷着迷不已，回家後更不惜辭職，前去古鎮拜師學藝。他指鈞瓷的經典之處在於裏藍外紅，儘管通過現代科技也能創造出許多顏色，但他始終堅持傳統的燒瓷方法，指鈞瓷出窰的顏色不一定是他心目中的理想顏色，講究「人做一半，天做一半」，成品充滿驚喜。

由於鈞瓷色彩極難控制，成品率僅有一成，因此亓會鎖平均每年大概可完成約20套鈞瓷。他直言最滿意的作品是一套24個「二十四節氣」系列鈞瓷，他耗時約6年設計並製作出5至6種樣式，才決定最終樣式，整套作品隨後更獲中國農業博物館收藏。

擬燒製小器 滿足需求 雖然鈞瓷多作為重器使用，但他未來打算嘗試燒製精緻小器和實用器，以滿足人們日益增長的精神文化需求。本報綜合報道