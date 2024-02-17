西維州檢察長促賀錦麗取代總統

莫里西

【本報綜合報道】美國西維珍尼亞州檢察長莫里西（Patrick Morrisey）周二去信副總統賀錦麗，促請她引用憲法第25修正案，宣布總統拜登因身體原因無法履行職務並取而代之。

指拜登衰退無力履職 司法部特別檢察官許景上周發表報告，建議不要因不當處理機密文件而起訴拜登，但他點出拜登記憶力差的問題。共和黨人莫里西表示，許景的報告清楚地表明拜登無力履行總統職務，美國民眾對他的認知能力衰退深表關注，尤其在國家面臨內憂外患之際。莫里西表明，美國需要一位精神健康的總統，過去數個月拜登多次無法分辨世界領袖和政治人物，似乎連基本說話也有問題。

《華爾街日報》周一刊登賀錦麗專訪，她表明已準備好為國奉獻，且在必要時取代拜登，並指不需說服任何人相信她有能力領導美國。時任總統甘迺迪遇刺身亡後，憲法第25修正案於1965年通過，明確美國總統突然死亡或辭職後的繼任人選，並允許副總統繼任。修正案第4條規定，如總統因身體原因無力履職但拒絕離任，副總統和內閣有權罷免總統，但迄今未曾動用。

賀錦麗